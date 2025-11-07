  • Спортс
«Самоделкина – пока наиболее неожиданное впечатление Гран-при Японии. Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская о фигуристке

Вайцеховская: Самоделкина впечатлила на Гран-при, роскошная во всех отношениях.

Журналист Елена Вайцеховская оценила выступление казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при в Японии.

Самоделкина занимает второе место после короткой программы (67,75 балла). Лидирует японка Каори Сакамото (77,05).

«Софа Самоделкина пока для меня наиболее неожиданное впечатление японского этапа Гран-при ISU. Роскошная во всех отношениях. С прекрасным двойным акселем, который, что совершенно очевидно, поставлен первым элементом под тройной, с отличной постановкой и настроением.

Каори – неудивительно. То, что она умеет так кататься, всем давно известно. А вот Софа – сюрприз.

Впечатление номер два – Суй/Хань в парах. С учетом опыта, контента, умения приводить себя в форму к нужному старту и постановкам – более чем годные претенденты на золото Милана. В отличие от Шибутани-Шибутани. Зачем вернулись – понятно. Вполне способны пробиться в состав командника, иначе, полагаю, Марина Зуева в эту авантюру вообще не сунулась бы.

Попадут в командник – будут все основания лепить из них героев. Но сейчас – нет», – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Елены Вайцеховской
