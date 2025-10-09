  • Спортс
  • «Есть много тех, кто может сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая». Самоделкина о проблемах с весом
6

Казахстанская фигуристка Самоделкина рассказала о проблемах с контролем веса.

– В свое время много говорилось, что вам крайне непросто даются взросление и пубертат.

– На самом деле я пока не считаю, что прошла этот период, скорее нахожусь в завершающей фазе. Это правда очень тяжело, в том числе психологически. Одно дело, когда твой тренер прямо говорит тебе о каких-то проблемах, не слишком заботясь, как прозвучат его слова. Это нормально и правильно: люди, которые делают одно дело, не должны друг другу врать. Но есть много тех, кто может запросто тебе сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая.

Люди просто не могут понять, что иногда ты делаешь все для того, чтобы удержать изменения того же тела, но далеко не всегда это получается. Все мы знаем поговорку Татьяны Тарасовой про «закрыть рот и не есть». В этом плане я перепробовала все, что только было можно. Сейчас понимаю, что самое главное – наладить свой внутренний контроль, и над этим мы сейчас тоже постоянно работаем.

– Понимаю, что задаю совершенно неприличный по американским понятиям вопрос, но сейчас вы чувствуете, что собственный вес создает вам проблемы в освоении тройного акселя или четверного риттбергера?

– Я чувствую, что у меня достаточно сил, чтобы сделать оба прыжка. Если задамся целью прыгнуть их через неделю, точно это сделаю. Но физику никто не отменял. Как бы спортсмен ни был силен в мышечном плане, чем больше и тяжелее становится его тело, тем травмоопаснее сложные элементы. Да и нагрузка на суставы совсем иная. Есть разница – приземляться на лед с весом 40 кг или 55? – сказала Софья Самоделкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
