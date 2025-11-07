Девид Нарижный: «Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления»

Нарижный: карьеру завершать не планирую, нужно определиться с операцией.

Российский фигурист Девид Нарижный заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру из-за травмы колена.

Нарижный в дуэте с Ириной Хаврониной является бронзовым призером чемпионата России 2025 года в танцах на льду.

«Лечусь. Пока нет никакой точности от врачей, жду окончательного ответа. Писал на днях, мне пока не ответили, потому что есть несколько вариантов. Они точно не знают, какой лучше. Поэтому сейчас просто в ожидании.

Насчет продолжения этого сезона тоже неизвестно пока. Зависит от предстоящих планов: какая будет операция, какое восстановление после нее.

Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления. Так как сезон внутрироссийский, это не настолько сейчас актуально. У нас более обширные планы, поэтому мы не так торопимся.

Конечно, жалко, что пропускаем так много. Но ничего не поделать, приходится», – сказал Нарижный.