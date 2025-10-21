15

Александр Жулин: «Нарижный сейчас не тренируется. Доктор в Германии изучает МРТ»

Фигурист Девид Нарижный не тренируется из-за проблем с коленом.

Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. Дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России.

– Есть ли новости по колену Нарижного? Смогут ли они с Хаврониной принять участие в соревнованиях?

– Пока доктор в Германии изучает МРТ, пока не отвечу.

– Девид тренируется сейчас?

– Нет.

– Как проходит подготовка Степановой и Букина к этапу в Красноярске? Полностью ли Иван восстановился после операции на зуб?

– Да, все хорошо, – сказал тренер Александр Жулин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoсборная России
logoДевид Нарижный
logoАлександр Жулин
logoСерия Гран-при России
logoИрина Хавронина
травмы
танцы на льду
Красноярье
