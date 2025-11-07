10

Жулин о Нарижном: «Ждем ответ от врача. Там какая-то хитрая история – не поймешь, нужна операция или укол»

Жулин сообщил, что Нарижный все еще ждет заключение немецкого врача по колену.

Тренер Александр Жулин рассказал, что Девид Нарижный еще не получил заключение от врача из Германии по поводу травмы колена. 

Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. В конце прошлого сезона он перенес операцию на колене. Дуэт пропустил контрольные прокаты сборной, так как Нарижного снова начала беспокоить травма. 

«Пока ждем (ответ от врача). Там какая-то хитрая история – не поймешь, нужна операция или укол.

Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону – не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать.

Непонятно, что же все-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно.

Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше», – сказал Жулин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
