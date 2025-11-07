Жулин о Нарижном: «Ждем ответ от врача. Там какая-то хитрая история – не поймешь, нужна операция или укол»
Тренер Александр Жулин рассказал, что Девид Нарижный еще не получил заключение от врача из Германии по поводу травмы колена.
Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной. В конце прошлого сезона он перенес операцию на колене. Дуэт пропустил контрольные прокаты сборной, так как Нарижного снова начала беспокоить травма.
«Пока ждем (ответ от врача). Там какая-то хитрая история – не поймешь, нужна операция или укол.
Я очень расстроен. Практически никто не может поставить правильный диагноз. Так бы мы уже сделали операцию и спокойно готовились к сезону – не к этому, так к следующему. Но обещают что-то в ближайшие дни нам рассказать.
Непонятно, что же все-таки там происходит. Сделали операцию, а потом сказали, что можно было бы и не делать. Не могут понять причину проблем. Сложная у него история. Он и сам расстроен, конечно.
Но ребята, к счастью, не опускают рук. Сейчас Ира катается одна. Про этапы Гран-при даже не собираюсь ничего говорить. Совершенно непонятно, что будет дальше», – сказал Жулин.