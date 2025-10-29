2

«Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал». Базин о травме на Кубке Первого канала-2024

Фигурист Егор Базин рассказал о травме, которую получил на Кубке Первого канала.

«Моя единственная серьезная травма произошла на Кубке Первого канала (в 2024 году – Спортс’’), впервые, когда там сделали эстафеты и конкурсы. Я никогда про нее не говорил. Соревнования кончились, у нас остались эти эстафеты. Вечером пишет Лиза Туктамышева: «Егор, завтра с утра на тренировку, объезжать фишки будем». Я такой – что я, фишки не объеду, что ли? Но Лиза сказала, что заедет за мной, да и все ребята едут, надо. «Хорошо, капитан!» – говорю.

Восемь утра, приглушенный свет. Сначала Ира Хавронина упала сильно на копчик, пошла за бортик сидеть. Дальше я еду, все проехал – но поставил ногу на железный флажок белый, не увидел. Ноги разъезжаются в разные стороны, падаю на спину, еще и на эту железку. Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал. И вот уже я сижу с Ирой, плачем вместе, ха-ха.

Доехал до гостиницы, часик поспал, просыпаюсь – там кровоподтек во всю стопу. Пишу в чат: «Ребят, вы без меня, наверное, выступите». Мне сразу: «Ты чего, мы же команда, давай выходи!» Думаю – ладно. Проехал я между фишками в итоге лучше всех, хотя левая нога еле в конек влезла.

А через неделю «Русский вызов» и программа с Лизой Худайбердиевой с песней про зайцев. МРТ мне показывает – все связки, которые держат голеностоп, частично или полностью разорваны. Я поехал выступать, конечно, еще как-то катался. Было ужасно. Это был мой условный Байкал Галлямова. Наш доктор Саша Озеров мне очень помогал, но промучился я до контрольных прокатов в сентябре», – сказал Базин.

