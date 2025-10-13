Жулин о состоянии здоровья Нарижного: «Колено — не очень. Ничего определенного по соревновательным планам сказать не могу»

Александр Жулин рассказал о восстановлении Девида Нарижного после травмы колена.

Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной, они являются бронзовыми призерами чемпионата России 2025 года. В конце сезона партнер перенес операцию на колене.

«Пока ничего определенного по соревновательным планам сказать не могу. Послали его на МРТ одному очень хорошему доктору в Германию.

По итогам будем решать, что и как. Колено — не очень», — сказал Александр Жулин.