Жулин о состоянии здоровья Нарижного: «Колено — не очень. Ничего определенного по соревновательным планам сказать не могу»
Александр Жулин рассказал о восстановлении Девида Нарижного после травмы колена.
Нарижный выступает в танцах на льду с Ириной Хаврониной, они являются бронзовыми призерами чемпионата России 2025 года. В конце сезона партнер перенес операцию на колене.
«Пока ничего определенного по соревновательным планам сказать не могу. Послали его на МРТ одному очень хорошему доктору в Германию.
По итогам будем решать, что и как. Колено — не очень», — сказал Александр Жулин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
