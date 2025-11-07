Хабибуллина и Княжук, Сарновский снялись с этапа Гран-при России в Казани
Хабибуллина и Княжук не выступят на этапе Гран-при России в Казани.
Из списка участников парного турнира этапа Гран-при России в Казани исчезли фамилии Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука.
Их заменят Анна Карпук и Алексей Хвалько.
Также с соревнований снялся Никита Сарновский.
Гран-при России «Идель» пройдет 8-9 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости