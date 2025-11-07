Хабибуллина и Княжук, Сарновский снялись с этапа Гран-при России в Казани

Хабибуллина и Княжук не выступят на этапе Гран-при России в Казани.

Из списка участников парного турнира этапа Гран-при России в Казани исчезли фамилии Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Их заменят Анна Карпук и Алексей Хвалько. Также с соревнований снялся Никита Сарновский. Гран-при России «Идель» пройдет 8-9 ноября.