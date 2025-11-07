3

Федченко об участии Горбачевой в этапах Гран-при России: «Надеемся, что успеем восстановиться»

Федченко надеется, что фигуристка Горбачева восстановится к этапам Гран-при.

Тренер Софья Федченко высказалась об участии фигуристки Алины Горбачевой в этапах Гран-при России.

Спортсменка из-за травмы еще не выступала на соревнованиях в текущем сезоне.

«Выступит ли Алина на этапах Гран-при России? Надеемся, что успеем восстановиться», – сказала Федченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
женское катание
logoАлина Горбачева
Софья Федченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Алина Горбачева не выступит на этапе Гран-при России в Красноярске
16 октября, 17:06
Федченко о программе Горбачевой «Нотр-Дам»: «Убеждали Алину посмотреть фильм, мюзикл, но она сказала, что прочитает книгу. Пока мы в процессе»
10 октября, 09:34
Горбачева о травме: «На тренировке во Франции столкнулась с мальчиком, он мне прорубил ногу глубоко. Сшили не очень хорошо, восстановление затянулось»
10 октября, 08:29
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин, Карартынян, Солодников, Хамзин, Лукин выступят с произвольными программами
сегодня, 12:50Live
Арина Ореховская: «Постоянно проживаю в Оренбурге. В Москву и Петербург не ездила даже на просмотры, не хочу переезжать»
32 минуты назад
Майя Сарафанова: «Это самый счастливый день в моей жизни! Победа стала для меня сюрпризом»
41 минуту назад
София Сарновская: «Раньше могла перед стартом прочитать негативные комментарии, это очень расстраивало. В итоге решила выключать телефон»
55 минут назад
Алекс Шибутани извинился за грубое отношение к сестре Майе на тренировке: «Я не сдержал эмоции и сорвался, так было нельзя»
сегодня, 13:13
Пятикратная чемпионка Европы Бонали заявила, что у нее украли медали: «Мой дом ограбили двое, вынесли все ценности»
сегодня, 13:48
Бестемьянова о деле Валиевой: «Нужно просто двигаться дальше, а не копить ненависть. Нас никогда на международной арене не любили»
сегодня, 13:21
«Самоделкина – пока наиболее неожиданное впечатление Гран-при Японии. Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская о фигуристке
сегодня, 12:49
Чернышова и Вильчик пропустят Гран-при в Казани из-за травмы спины у партнерши
сегодня, 12:39
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарафанова победила, Сарновская – 2-я, Ореховская – 3-я, Базылюк – 6-я, Принева – 7-я
сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12