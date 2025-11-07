Федченко об участии Горбачевой в этапах Гран-при России: «Надеемся, что успеем восстановиться»

Федченко надеется, что фигуристка Горбачева восстановится к этапам Гран-при.

Тренер Софья Федченко высказалась об участии фигуристки Алины Горбачевой в этапах Гран-при России.

Спортсменка из-за травмы еще не выступала на соревнованиях в текущем сезоне.

«Выступит ли Алина на этапах Гран-при России? Надеемся, что успеем восстановиться», – сказала Федченко.