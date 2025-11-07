Жулин о российских танцах на льду: «У нас прекрасные молодые пары, и я рад, что искусственно не создается конкуренция»

Жулин: рад, что в наших танцах на льду не создается искусственная конкуренция.

Тренер Александр Жулин высказался о победе танцевального дуэта Александра Степанова – Иван Букин на этапе Гран-при России в Красноярске.

«У нас прекрасные молодые пары, и я рад, что искусственно не создается конкуренция. Ничего не чувствую такого сейчас. Но у нас действительно замечательные ребята, пусть они на льду доказывают, что способны бороться за лидерство», – сказал Жулин.

По его словам, в Красноярске Степанова и Букин «выступили нормально».

«У них не было ни соревнований, ни контрольных прокатов из-за операции на зубе у Вани. Волнительно было в первый день, подзажались. А произвольным я доволен, но нужно, конечно, дорабатывать. Я рад, что с программами мы попали. Все идет по графику. Спортсмены опытные, матерые. Они единственные, у которых прослеживаются некие взаимоотношения в паре. И для меня это очень важно.

Если честно, я не ожидал от них, что они настолько сохранят мотивацию. Безумно этому счастлив. Совершенно не отразилась на них история с недопуском. Рвутся в бой, работают в зале, хореографией и так далее. Понимают, что у них есть слабые места. Я очень благодарен им за их подход. Думал, что они тяжелее перенесут непопадание на Олимпиаду», – добавил тренер.

