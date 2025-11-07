Синицына о работе над четверным тулупом: «Хочется показать, что не только на каких-то видео я талантлива, а что я могу это сделать»

Фигуристка Синицына рассказала о работе над четверными прыжками.

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, как работает над четверным тулупом.

«Я пыталась делать четверной лутц и тулуп, но больше на тулуп акцент идет. Были даже чистые попытки. Это и мотивирует: что я могу.

Я бы не сказала, что [четверной забирает] прямо много сил. Я всегда его прыгаю на второй тренировке. На первой тело еще не проснулось – нет смысла долбать это. На второй уже появляются силы. Главное – не перегрузить ногу. Иногда идет, а иногда: нет, сегодня не мой день.

Когда начинаешь прыгать, уже тяжело остановиться. Ты уже ни на что не обращаешь внимание, у тебя осталось полчаса времени, и все эти полчаса будешь прыгать этот тулуп, пока не сделаешь. Бывает, проскакивают в полоборота попытки, в четверть, но в этом сезоне чисто я не делала.

Тройные прыжки я уже 10 лет прыгаю, хочется брать что-то выше. Хочется показать, что не только на каких-то видео я талантлива, а что я могу это сделать», – сказала Синицына в шоу «Каток» .