Роман Хамзин: «Семененко катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, дает советы»

Произвольная программа Евгения Семененко поставлена под музыку из «Гладиатора».

Фигурист Роман Хамзин рассказал, что они с Евгением Семененко в произвольной программе катаются под одинаковую музыку – из фильма «Гладиатор».

Хамзин стал вторым на этапе Гран-при среди юниоров в Казани.

«Настраивался я, как обычно, довольно сильно переживал перед короткой. В короткой программе все решается. Сумел перебороть волнение, оно мне не мешает, а помогает, максимально собираюсь и показываю результат. В короткой, если допустил ошибку, отлетаешь не на первые места, а в произвольной, если ошибочку допустил, можешь компенсировать другими элементами. Для меня психологически сложнее короткая программа.

За это лето не так сильно вырос, как за прошлое. Особо никак не изменился, стал больше тренироваться, работать, больше сил стало. В прошлом сезоне вырос в высоту, а в это – вширь и в мощь, стало легче прыгать. Мощнее и выше стал прыгать.

Насколько подходит стиль катания, как в произвольной программе? Мне он очень нравится. Смотрю на своего друга Евгения Семененко, как он катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, дает советы.

Алексей Мишин сказал что-то после выступления? Сказал, что я молодец, и все. Надо дальше работать, тренироваться, и все будет хорошо», – сказал Хамзин.