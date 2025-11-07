  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роман Хамзин: «Семененко катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, дает советы»
4

Роман Хамзин: «Семененко катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, дает советы»

Произвольная программа Евгения Семененко поставлена под музыку из «Гладиатора».

Фигурист Роман Хамзин рассказал, что они с Евгением Семененко в произвольной программе катаются под одинаковую музыку  – из фильма «Гладиатор».

Хамзин стал вторым на этапе Гран-при среди юниоров в Казани.

«Настраивался я, как обычно, довольно сильно переживал перед короткой. В короткой программе все решается. Сумел перебороть волнение, оно мне не мешает, а помогает, максимально собираюсь и показываю результат. В короткой, если допустил ошибку, отлетаешь не на первые места, а в произвольной, если ошибочку допустил, можешь компенсировать другими элементами. Для меня психологически сложнее короткая программа.

За это лето не так сильно вырос, как за прошлое. Особо никак не изменился, стал больше тренироваться, работать, больше сил стало. В прошлом сезоне вырос в высоту, а в это – вширь и в мощь, стало легче прыгать. Мощнее и выше стал прыгать.

Насколько подходит стиль катания, как в произвольной программе? Мне он очень нравится. Смотрю на своего друга Евгения Семененко, как он катается тоже под «Гладиатора». У него очень классная программа. Он мне всегда помогает, дает советы.

Алексей Мишин сказал что-то после выступления? Сказал, что я молодец, и все. Надо дальше работать, тренироваться, и все будет хорошо», – сказал Хамзин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Роман Хамзин
Идель
logoАлексей Мишин
logoсборная России
мужское катание
logoЕвгений Семененко
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабибуллина и Княжук, Сарновский снялись с этапа Гран-при России в Казани
сегодня, 10:10
Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин выиграл короткую программу, Карартынян – 2-й, Солодников – 3-й
вчера, 18:47
Мишин о состоянии здоровья Семененко: «Пока травма не отпускает»
5 ноября, 11:27
Главные новости
Ксения Синицына: «На Гран-при в Магнитогорске Петросян очень переживала за произвольную. Сказала ей: «Адель, ты чего, тебя здесь все только поддерживают»
13 минут назад
WADA направило письмо представителям Валиевой о взыскании средств в соответствии с решением суда
58 минут назад
Синицына о работе над четверным тулупом: «Хочется показать, что не только на каких-то видео я талантлива, а что я могу это сделать»
сегодня, 17:10
⚡ Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин победил, Хамзин – 2-й, Карартынян – 3-й
сегодня, 15:26
Жулин о российских танцах на льду: «У нас прекрасные молодые пары, и я рад, что искусственно не создается конкуренция»
сегодня, 14:57
Федченко об участии Горбачевой в этапах Гран-при России: «Надеемся, что успеем восстановиться»
сегодня, 14:31
Арина Ореховская: «Постоянно проживаю в Оренбурге. В Москву и Петербург не ездила даже на просмотры, не хочу переезжать»
сегодня, 14:25
Майя Сарафанова: «Это самый счастливый день в моей жизни! Победа стала для меня сюрпризом»
сегодня, 14:16
София Сарновская: «Раньше могла перед стартом прочитать негативные комментарии, это очень расстраивало. В итоге решила выключать телефон»
сегодня, 14:02
Алекс Шибутани извинился за грубое отношение к сестре Майе на тренировке: «Я не сдержал эмоции и сорвался, так было нельзя»
сегодня, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»
сегодня, 15:16
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15