Алекс Шибутани извинился за грубое отношение к сестре Майе на тренировке: «Я не сдержал эмоции и сорвался, так было нельзя»

Фигуристы Майя и Алекс Шибутани впервые высказались о скандальном видео на льду.

Призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира в танцах на льду Майя и Алекс Шибутани впервые высказалась о скандале со своим участием.

В октябре в сети распространилось видео с тренировки американцев, на котором Алекс грубо обращается к своей сестре-партнерше.

«Я ужасно себя чувствую из-за всей этой ситуации. К сожалению, в процессе тренировки я не сдержал эмоции и сорвался, так было нельзя. Сразу после тренировки я извинился перед Майей.

Наша работа требует огромной сосредоточенности и требовательности к себе, поэтому мы оба понимаем, почему произошла эта вспышка эмоций. Но это было ошибкой, и я намерен стать более хорошим партнером.

Мне невероятно повезло кататься с Майей. У нас очень особенные, уникальные отношения, и мы оба преданы друг другу и нашему общему делу», – сказал Алекс.

«Когда работаешь на пределе своих возможностей, случаются острые, напряженные моменты. Но мы понимаем друг друга и сам процесс, и всегда проходим через все вместе – как брат и сестра. В тот день мы продолжили тренировку, и каждый раз мы снова выбираем друг друга», – отметила Майя.

Источник: Associated Press
