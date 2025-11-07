София Сарновская: «Раньше могла перед стартом прочитать негативные комментарии, это очень расстраивало. В итоге решила выключать телефон»

София Сарновская: перед стартами выключаю телефон, чтобы ничего не читать.

Фигуристка София Сарновская довольна своим выступлением на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.

Сарновская заняла второе место на турнире. Победила Майя Сарафанова.

«Это моя первая медаль юниорского Гран-при, я очень довольна.

Перед каждым стартом я выключаю телефон, чтобы ничего не читать. Только если тренеру написать. Стараюсь не отвлекаться на лишние моменты. Раньше я этого не делала и могла перед стартом прочитать негативные комментарии – меня это очень расстраивало.

В итоге решила полностью выключать и не смотреть, что пишут люди. А после соревнований уже можно включить!» – сказала Сарновская.