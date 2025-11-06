  • Спортс
  • Владимир Путин: «Волейбол в нашей стране – это, можно сказать, народный вид спорта. В него играют люди абсолютно разных возрастов»
Владимир Путин: «Волейбол в нашей стране – это, можно сказать, народный вид спорта. В него играют люди абсолютно разных возрастов»

Путин назвал волейбол народным видом спорта в России.

Президент России Владимир Путин оценил развитие волейбола в стране.

«Волейбол в нашей стране – это народный такой, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных абсолютно возрастов, делают это с удовольствием.

Но и настоящий волейбол такой в рамках спорта высоких достижений развивается очень успешно. У нас и девушки, и мужчины демонстрируют отличные результаты», – сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году, на форуме «Россия – спортивная держава». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
