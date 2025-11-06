7

Михаил Дегтярев: «Объем финансирования спортивных школ в России достиг отметки в 312 млрд рублей в год»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что уровень обеспеченности спортивных школ дошел до 74%, и нужно стремиться доводить процент до 100.

Дегтярев выступил на заседании Совета по физической культуре и спорту при президенте РФ Владимире Путине, которое проходит в рамках форума «Россия – спортивная держава».

«По вашему поручению регионам рекомендовано обеспечить полное финансирование спортшкол в соответствии с федеральными стандартами. Для этого в субъектах были утверждены дорожные карты по поэтапному повышению объемов финансирования.

В период с 2017 по конец прошлого года объем финансирования спортшкол увеличился более чем в два раза – с 145,5 млрд рублей до 312 млрд рублей в год. Но, несмотря на это, пока уровень обеспеченности дошел до 74%, об этом постоянно мы с губернаторами на встречах говорим, и этот процент надо доводить до 100», – сказал министр спорта России.

Он отметил, что Минспорт ежегодно направляет дополнительно 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на подготовку спортивного резерва.

«В первую очередь мы даем средства на оснащение оборудованием, спортинвентарем, но важно эту работу с регионами усилить и обеспечить полное финансирование спортивных организаций, которые реализуют программу спортивной подготовки», – пояснил Дегтярев.

