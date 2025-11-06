  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Массимо Скали о работе с Лью: «Полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет. Без ее согласия невозможен ни один шаг»
2

Массимо Скали о работе с Лью: «Полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет. Без ее согласия невозможен ни один шаг»

Тренер Лью рассказал, почему позволил фигуристке работать так, как она хочет.

Тренер Массимо Скали рассказал о работе с чемпионкой мира Алисой Лью.

– Алиса часто говорит, что стала независимой и самостоятельной. Но я много наблюдаю за вами на соревнованиях: вы с Филиппом очень трогательно о ней заботитесь. Как это сочетается?

– Мы просто ее очень любим. Уважаем ее независимость, слушаем ее и слышим. При этом мы всегда ее поддерживаем и готовы в любой момент защитить. То, что у нее есть полная свобода действий, не значит, что ей не нужна забота.

– Алиса говорит, что вернулась в фигурное катание «на своих условиях» и все решения теперь за ней. Как это работает?

– В этом проекте у нее главная роль. У меня со всеми фигуристами обычно партнерские отношения, но с ней это вышло на совершенно иной уровень. Каждый шаг мы обсуждаем вместе. 

Это не значит, что она все решает самостоятельно, но мы всегда ее слушаем. Иногда отношения тренер-ученик строятся на четкой субординации: делай это – будет такой результат. Здесь же у нас открытый диалог, мы хорошо ее знаем и понимаем, что полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет. 

Мы все время спрашиваем, что она чувствует, согласна ли она с этим решением и что мы делаем дальше. Без ее согласия невозможен ни один шаг. Она полноценный партнер в нашей команде, мы равны и уважаем мнение друг друга. 

– Какое у нее расписание тренировок? 

– 6 дней в неделю, суббота выходной. У Алисы две тренировки в день – часа полтора утром и два часа после обеда. Среда короткий день, мы занимаемся только один раз.

Алисе очень важен баланс между тренировками и обычной жизнью, она хочет уделять время себе, семье и друзьям. Воскресенье обычно тоже довольно спокойный день – два-три часа занятий, чтобы в понедельник уже работать в полную силу, – рассказал Скали в интервью журналисту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

Он привел Лью к золоту ЧМ и вернул на лед Шибутани. Большое интервью Массимо Скали

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoсборная США
Массимо Скали
женское катание
logoАлиса Лью
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Он привел Лью к золоту ЧМ и вернул на лед Шибутани. Большое интервью Массимо Скали
сегодня, 15:06
Алиса Лью снялась с Арианой Гранде в промо-ролике к Олимпиаде-2026 и фильму «Злая»
сегодня, 11:06Фото
Петросян о тройном акселе: «До травмы я его уже восстанавливала, после травмы еще пока не получался, но он очень близко»
26 октября, 11:13
Главные новости
Гран-при России. «Идель». КМС. Карартынян, Лукин, Хамзин, Солодников, Мальков выйдут на лед с произвольными программами
9 минут назад
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская выиграла короткую программу, Сарафанова – 2-я, Парсегова – 3-я, Базылюк – 15-я
26 минут назад
Массимо Скали: «Когда Шибутани решили вернуться в спорт – это было сумасшествие. Они еще не все сказали на льду»
43 минуты назад
Скали о победе Лью на ЧМ: «Мы всем резко стали интересны: интервью, съемки, мероприятия. Все принялись нам советовать, как тренироваться и жить»
49 минут назад
Путин о фигурном катании: «Очень красивый вид спорта. И очень популярный в нашей стране»
сегодня, 15:09
Валиева официально лишена золота чемпионата Европы-2022. Щербакова – чемпионка, серебро у Трусовой, бронза у Хендрикс
сегодня, 15:01
Журналист Жуков: «Гусева и Овчинников лишились победы из-за обнуленной поддержки. Техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из поворотов»
сегодня, 14:40
Траньков – Гусевой и Овчинникову после серебра Гран-при: «Не обращайте внимания на закулисные судейские игры. Первое место принадлежит вам»
сегодня, 14:31
Алина Загитова: «Николай Картозия – человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник»
сегодня, 13:57
Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера победили, Гусева и Овчинников – 2-е, Касинс и Брегей – 3-и
сегодня, 13:40
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Чигирев женился
вчера, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08