Массимо Скали о работе с Лью: «Полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет. Без ее согласия невозможен ни один шаг»

Тренер Лью рассказал, почему позволил фигуристке работать так, как она хочет.

Тренер Массимо Скали рассказал о работе с чемпионкой мира Алисой Лью.

– Алиса часто говорит, что стала независимой и самостоятельной. Но я много наблюдаю за вами на соревнованиях: вы с Филиппом очень трогательно о ней заботитесь. Как это сочетается?

– Мы просто ее очень любим. Уважаем ее независимость, слушаем ее и слышим. При этом мы всегда ее поддерживаем и готовы в любой момент защитить. То, что у нее есть полная свобода действий, не значит, что ей не нужна забота.

– Алиса говорит, что вернулась в фигурное катание «на своих условиях» и все решения теперь за ней. Как это работает?

– В этом проекте у нее главная роль. У меня со всеми фигуристами обычно партнерские отношения, но с ней это вышло на совершенно иной уровень. Каждый шаг мы обсуждаем вместе.

Это не значит, что она все решает самостоятельно, но мы всегда ее слушаем. Иногда отношения тренер-ученик строятся на четкой субординации: делай это – будет такой результат. Здесь же у нас открытый диалог, мы хорошо ее знаем и понимаем, что полная свобода – это то, без чего у нее результата не будет.

Мы все время спрашиваем, что она чувствует, согласна ли она с этим решением и что мы делаем дальше. Без ее согласия невозможен ни один шаг. Она полноценный партнер в нашей команде, мы равны и уважаем мнение друг друга.

– Какое у нее расписание тренировок?

– 6 дней в неделю, суббота выходной. У Алисы две тренировки в день – часа полтора утром и два часа после обеда. Среда короткий день, мы занимаемся только один раз.

Алисе очень важен баланс между тренировками и обычной жизнью, она хочет уделять время себе, семье и друзьям. Воскресенье обычно тоже довольно спокойный день – два-три часа занятий, чтобы в понедельник уже работать в полную силу, – рассказал Скали в интервью журналисту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

