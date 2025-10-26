Петросян о тройном акселе: «До травмы я его уже восстанавливала, после травмы еще пока не получался, но он очень близко»
Фигуристка победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.
– Прокат был, мягко говоря, плохим, потому что ни одного прыжка не было выполнено легко. Все прыжки были в борьбе. Кататься сегодня было как-то тяжело, че-то я совсем себя накрутила перед выходом на лед. Буду стараться меньше себя накручивать.
Зрители очень помогали. Мне кажется, только благодаря им я потом нигде еще не упала, а пыталась бороться за эти прыжки. Очень хотелось прыгнуть четверной тулуп, мы даже рассчитывали на два. Но я уже знала, что сейчас буду катать с одним, и была цель – максимально его хорошо исполнить. Получилось максимально плохо его исполнить. Ну, ладно.
Я пытаюсь выходить на каждый старт по-новому. То есть не зацикливаюсь на прошедших выступлениях. Меня всегда греют какие-то отдельные победы, красивые для меня.
– Следишь ли ты за своими соперницами на международной серии Гран-при?
– Да, я слежу за соперницами. Смотрю, как они накатывают свои программы, улучшаются, усложняются. Тоже не хочется отставать, улучшаться, буду над этим работать.
Я уже как четыре сезона точно смотрю за Каори Сакамото. Мне очень нравится ее масштабное катание, как она обкатывает всю площадку. Недавно выступала еще Ами Накаи с тройными акселями – тоже мне очень понравилась легкость в ее прыжках. В Китае смотрела Эмбер Гленн, и Алиса Лью там выступала. Так что слежу по возможности.
– Они делают тройной аксель. Есть ли у тебя в планах восстановить тройной аксель для своих программ?
– Да, конечно, есть. Я уже до этого этапа начинала в него входить. Надеюсь, что скоро получится его восстановить.
– У тебя же уже есть удачные попытки на тренировках?
– До травмы я его уже восстанавливала, после травмы еще пока не получался, но он очень близко. Был. Как сейчас – не знаю, ха-ха.
– Где мы увидим тебя в следующий раз?
– По планам следующий этап – в Москве. Надеюсь, что все будет хорошо, и я там смогу выступить. Жду там всех наших болельщиков, – сказала Петросян в эфире Первого канала.