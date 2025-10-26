10

Петросян о тройном акселе: «До травмы я его уже восстанавливала, после травмы еще пока не получался, но он очень близко»

Аделия Петросян заявила, что планирует восстановить тройной аксель.

Фигуристка победила на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

– Прокат был, мягко говоря, плохим, потому что ни одного прыжка не было выполнено легко. Все прыжки были в борьбе. Кататься сегодня было как-то тяжело, че-то я совсем себя накрутила перед выходом на лед. Буду стараться меньше себя накручивать.

Зрители очень помогали. Мне кажется, только благодаря им я потом нигде еще не упала, а пыталась бороться за эти прыжки. Очень хотелось прыгнуть четверной тулуп, мы даже рассчитывали на два. Но я уже знала, что сейчас буду катать с одним, и была цель – максимально его хорошо исполнить. Получилось максимально плохо его исполнить. Ну, ладно.

Я пытаюсь выходить на каждый старт по-новому. То есть не зацикливаюсь на прошедших выступлениях. Меня всегда греют какие-то отдельные победы, красивые для меня.

– Следишь ли ты за своими соперницами на международной серии Гран-при?

– Да, я слежу за соперницами. Смотрю, как они накатывают свои программы, улучшаются, усложняются. Тоже не хочется отставать, улучшаться, буду над этим работать.

Я уже как четыре сезона точно смотрю за Каори Сакамото. Мне очень нравится ее масштабное катание, как она обкатывает всю площадку. Недавно выступала еще Ами Накаи с тройными акселями – тоже мне очень понравилась легкость в ее прыжках. В Китае смотрела Эмбер Гленн, и Алиса Лью там выступала. Так что слежу по возможности.

– Они делают тройной аксель. Есть ли у тебя в планах восстановить тройной аксель для своих программ?

– Да, конечно, есть. Я уже до этого этапа начинала в него входить. Надеюсь, что скоро получится его восстановить.

– У тебя же уже есть удачные попытки на тренировках?

– До травмы я его уже восстанавливала, после травмы еще пока не получался, но он очень близко. Был. Как сейчас – не знаю, ха-ха.

– Где мы увидим тебя в следующий раз?

– По планам следующий этап – в Москве. Надеюсь, что все будет хорошо, и я там смогу выступить. Жду там всех наших болельщиков, – сказала Петросян в эфире Первого канала.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
