Путин о фигурном катании: «Очень красивый вид спорта. И очень популярный в нашей стране»

Владимир Путин: фигурное катание – очень красивый вид спорта.

Президент России Владимир Путин назвал фигурное катание красивым и популярным в стране видом спорта.

В ходе поездки в Самару Путин прибыл в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Во время осмотра ледовой площадки президент побеседовал с юными фигуристами.

«У вас очень красивый вид спорта и очень популярный в нашей стране», – отметил Путин.

Также он посоветовал начинающим спортсменам быть трудолюбивыми и целеустремленными, чтобы добиться успеха.

«Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», – приводит слова президента России РИА Новости .