Владимир Путин: «Спорт и культурное сотрудничество не должны становиться заложниками конфликтов и геополитических противоречий»

Путин: спорт не должен становиться заложником геополитических противоречий.

Президент России Владимир Путин заявил, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, а политике в спорте не место.

«Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», – сказал Путин в ходе Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

«Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», – приводит слова президента России РИА Новости .

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций», – подчеркнул Путин.