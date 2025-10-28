Дина Хуснутдинова: «Восхищаюсь Трусовой, всегда буду поражаться ее целеустремленности. Саша очень светлая, добрая и позитивная»

  • Спортс
Дина Хуснутдинова рассказала, какие фигуристки для нее являются примером.

– Есть ли у вас примеры для подражания из более взрослых фигуристок?

– Конечно. Для меня всегда являлась, является и будет являться примером Алина Загитова. Я ее очень сильно люблю. Когда пересматриваю ее программы, всегда восхищаюсь ее катанием, прыжками, артистизмом, вращениями.

Еще нравится Анна Щербакова. Я также пересматриваю ее, особенно олимпийский прокат произвольной программы. Это нечто. Я буду стремиться достигать их уровня.

– Может, уже успели пообщаться с девочками? Не спрашивали у них советы?

– Так пообщаться не успела еще, но к нам на тренировки часто приходит Саша Трусова. Конечно же, она тоже для меня пример, и я удивлена, как она так быстро восстановилась после родов. Я всегда буду поражаться ее целеустремленности, чтобы идти, побеждать, прыгать.

Я также очень сильно восхищаюсь ею. Саша очень светлая, добрая и позитивная. Еще также пересекалась с Алиной на тренировках. Как таковых советов она пока мне не давала. Взяла интервью для ее влога после проката, поздравила меня, обняла. Я очень рада этому, – сказала Хуснутдинова.

