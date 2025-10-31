  • Спортс
  • Дина Хуснутдинова: «Загитова всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она, постоянно пересматриваю ее прокаты»
Дина Хуснутдинова: «Загитова всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она, постоянно пересматриваю ее прокаты»

Дина Хуснутдинова рассказала, кто вдохновляет ее в фигурном катании.

На прошлой неделе Хуснутдинова заняла 3-е место на этапе юниорского Гран-при России в Магнитогорске. В межсезонье она начала тренироваться в группе Тутберидзе, переехав в Москву из Казани.

– Кто у вас сейчас в группе главный тренировочный ориентир, за которым вы стремитесь?

– Да за всеми. У каждой девочки в группе свой уровень, и у каждой есть что взять. Я стараюсь забирать их лучшее и применять на себе.

– Хорошо. Ну, например, Аделия Петросян – в чем ее главное качество?

– Она боец. Я ею очень восхищаюсь. Она несла ответственность за всю страну в отборе [на Олимпиаду-2026] – и собралась, чисто откатала обе программы. Это восторг.

– А Соня Акатьева?

– Соня очень артистичная. Она вкладывает душу в свои программы. А еще она очень теплый, добрый человек, у которого всегда найдется для тебя хороший совет.

– Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова?

– У Маргариты просто железный характер. Базылюк – одна из тех, кто будет прыгать до конца тренировки, пока не получится. Все уже вращаются, а она – прыгает. Это вызывает восхищение. У Алисы такой четверной лутц, от которого лично у меня просто дух захватывает. Она его прыгает буквально как тройной. И ведь в программе у нее не только прыжки, но и подача. Она дисциплинированная, вдохновляет. <...>

– Кто вас вдохновляет в фигурном катании?

– Когда я начинала, то не особо увлекалась фигурным катанием и всем, что с ним связано. Но я хорошо помню Олимпиаду-2018, я болела тогда за Алину Загитову, Женю Медведеву и Машу Сотскову. Но особенно за Алину – она всегда будет моим кумиром. Хочу кататься, прыгать, вращаться как она. Постоянно пересматриваю ее прокаты.

– Любимая программа Загитовой?

– «Кармен».

– А из зарубежных кто вдохновляет?

– Нравится Эмбер Гленн и ее тройной аксель. В ее возрасте прыгать ультра-си – это сильно.

– Эмбер 25 лет. А вы готовы отдать фигурному катанию столько лет?

– Да, если позволит здоровье. Я хочу долгую карьеру, – сказала 16-летняя Хуснутдинова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
