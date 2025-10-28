Загитова посетила встречу Минниханова с представителями «Землячества Татарстана»
Загитова выразила признательность Минниханову за поддержку спорта и искусства.
«Сегодня состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с представителями «Землячества Татарстана» в Москве.
Искренне благодарю за приглашение на это знаковое мероприятие, посвященное обсуждению перспектив развития республики и укреплению связей с татарской диаспорой в столице.
Особую признательность выражаю за всестороннюю поддержку, оказываемую спорту, творчеству и искусству», – написала Загитова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Загитовой
