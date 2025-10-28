Загитова посетила встречу Минниханова с представителями «Землячества Татарстана»

Загитова выразила признательность Минниханову за поддержку спорта и искусства.

«Сегодня состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Р. Н. Минниханова с представителями «Землячества Татарстана» в Москве.

Искренне благодарю за приглашение на это знаковое мероприятие, посвященное обсуждению перспектив развития республики и укреплению связей с татарской диаспорой в столице.

Особую признательность выражаю за всестороннюю поддержку, оказываемую спорту, творчеству и искусству», – написала Загитова .