«Сказал: либо там будет Тутберидзе, либо программа будет называться «Большая жопа». Гендиректор «Пятницы» об Этери в шоу «Большие девочки»

Николай Картозия рассказал, как пригласил Тутберидзе в шоу «Большие девочки».

Картозия – генеральный директор телеканала «Пятница!», композитор.

Тренер Этери Тутберидзе на протяжении трех сезонов является наставником в реалити-шоу «Большие девочки», в котором участницы проходят физические и психологические испытания, чтобы похудеть.

– Этери Тутберидзе. Как тебе удалось затащить главную королеву льда?

– Знаешь, началось все с личной корысти. Я хотел пристроить одну композицию Nico Cartosio. Я хотел, чтобы в клипе снялась Медведева. И я поехал знакомиться с Этери. Начал подбивать клинья и в этот момент понял, что ей вообще глубоко...

Но за ней было жутко интересно наблюдать – как она работает. Потому что я сразу понимаю, что это Родина-мать. Это тоже Родина-мать, просто ее карательный аспект. Богиня Кали. Она такая воительница, высеченная из мрамора. И такая мощь должна идти с экрана.

Ну, прошло какое-то время. Мы куда-то ее так думали, сяк... Она об этом ничего не знала. И вот случаются «Большие девочки». Я понимаю, что им нужна женщина, которую они будут бояться больше, чем поесть на ночь. С одной стороны. С другой стороны – безусловный авторитет.

Я говорю: «Ведущей может быть только Этери». Все хором сказали: «Она пошлет нас в жопу». Я говорю: ребята, мы там много раз были и найдем дорогу обратно.

И продюсер Боря Волков поехал ее уговаривать. Мы подъезжаем к «Хрустальному», и пошли переговоры долгие. И она: нет и нет, нет и нет. А я сказал: либо будет Этери, либо ваша программа будет называться «Большая жопа».

И опять переговоры, переговоры... Кажется, они поняли. Они ее звали ведущей, а она не хотела быть ведущей.

«Мы не хотим ведущую, мы хотим вас». Вот всю, какая вы есть – со злостью, с неправильностью, с вашими представлениями. Вы – наставник, вы – не ведущая. И мы договорились.

Я тебе скажу, что трудовая дисциплина Этери – она меня просто сражает. До четырех утра съемка? До четырех. Она даже бровью не поведет, не скажет, что я, там, должна завтра в семь утра... Нет, еще поработаем.

Плюс ее трудовая дисциплина абсолютно совпадает с моей. Ты же знаешь, что имя «Этери» означает «воздушная». А в переводе с грузинского оно означает «Я тебе конек в жопу засуну, если результата не будет».

И она такая: «Почему не худеют? Почему нет результата? Меняйте тактику. Почему эта не участвует в том, что тащить самолет надо?» – «Ну, потому, что у нее нога сломана». «Пусть работает рукой». Вот она такая. Абсолютно мой подход», – сказал Картозия в интервью Лауре Джугелии на ютуб-канале FAMETIME TV .