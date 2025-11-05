  • Спортс
  Татьяна Тарасова: «Если Валиева захочет вернуться в спорт — мы с удовольствием будем на нее смотреть и помогать каждый чем сможет»
Татьяна Тарасова: «Если Валиева захочет вернуться в спорт — мы с удовольствием будем на нее смотреть и помогать каждый чем сможет»

Тарасова считает, что Валиева сможет восстановить четверные прыжки.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила высказалась о возможном возвращении в спорт Камилы Валиевой. 

— Если Камила захочет вернуться в спорт — мы с удовольствием будем на нее смотреть и помогать каждый чем сможет, если не захочет — тоже будет права. Она очень хорошо работает в шоу Татьяны Навки. Желания меняются.

— Сможет ли она восстановить четверной тулуп и сальхов?

 — Если она будет тренироваться, то все восстановит, — сказала Тарасова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
женское катание
logoсборная России
logoМатч ТВ
дисквалификации
logoКамила Валиева
logoТатьяна Тарасова
