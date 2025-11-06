Массимо Скали: «Когда Шибутани решили вернуться в спорт – это было сумасшествие. Они еще не все сказали на льду»

Тренер Скали рассказал, как воспринял решение дуэта Шибутани вернуться в спорт.

Тренер Массимо Скали рассказал о работе с танцевальным дуэтом Майи и Алекса Шибутани, которые возобновили карьеру спустя 7 лет.

– В этом сезоне к вам вернулись еще одни ученики – Майя и Алекс Шибутани.

– Да, теперь мое время поделено пополам между ними и Алисой.

Мне повезло, что когда они все принимали решение вернуться, я работал сам на себя. Я тренер-фрилансер, поэтому могу распоряжаться своим временем, как посчитаю нужным. Поэтому я объяснил всем, с кем работал, что на полтора года полностью занят этой танцевальной парой и этой одиночницей. Мой фокус внимание 100% на них.

– А их звонку вы удивились?

– Боже, это был сон. Конечно, мы были на связи все эти годы, и когда прошлой осенью они написали «можем тебя набрать?», я подумал максимум про шоу – что им нужна помощь с постановкой.

А когда они сказали, что хотят вернуться в спорт – это было сумасшествие. Естественно, я не сомневался ни секунды и сразу ответил, что в восторге от этой идеи. По мне, чем более сумасшедшим выглядит план, тем лучше.

Я обожаю вызовы, а тут их столько, что хватит на всех. Амбиции, сложные задачи, креативные идеи. Но главное, этот камбэк может вдохновить стольких людей – это же невероятная история.

– Но танцы на льду сильно изменились за 7 лет.

– О, да. Нам пришлось хорошенько поработать. Новые правила, новые требования, новые задачи. Я сразу им сказал: ребята, вы не можете просто вернуться. Вы должны вернуться сильнее и лучше, чем были 7 лет назад. И я знаю, что это реально, у них есть все, что для этого надо: техника, владение телом, мышление. Они умная и сильная пара, и я хочу, чтобы они вернулись на лед другими.

Это непросто. Мы потратили столько часов на льду, создавая новый язык для их новой истории. Много работали над техникой, скольжением, плавностью катания – и, конечно, над элементами.

Шибутани ведь принадлежат другому поколению танцоров. Тогда были другие правила, другой стиль катания – это был фактически другой вид спорта. Даже танцевальные позиции были совершенно другими, гораздо более близкими. И ребятам было сложно к этому привыкнуть.

Я хореограф, все эти годы был внутри танцев на льду, поэтому успел привыкнуть, что теперь танцоры могут ехать, просто взявшись за руки. А для ребят это был шок. Они сначала меня все время переспрашивали: «Масси, так точно можно? Ты уверен? Как-то слишком просто выглядит».

– А с поддержками были проблемы? Сейчас, кажется, больше упор на акробатику.

– К поддержкам стало больше требований, чем 10 лет назад. Поэтому нам надо было пристально изучить мельчайшие технические нюансы – чтобы не потерять уровни. Но у нас не было задачи придумать что-то кардинально новое. Нам просто надо было приспособить их умения к сегодняшним требованиям.

Больше всего мы работали именно над скольжением и работой коленей. Да, тут я не очень объективен, но мне кажется, вам понравится.

– Как вы думаете, почему они вернулись?

– Потому что они еще не все сказали на льду. Когда они решили завершить карьеру, им казалось, что они делают это на пике – и их ледовая история окончена. Но прошло 7 лет, в их жизни произошло столько всего, и они поняли, что могут еще что-то показать в фигурном катании.

Это не было грандиозным решением о возвращении. Сначала мы просто выходили на лед и пробовали кататься. Пара месяцев ушла на то, чтобы понять, что у нас получается. И как раз эти месяцы доказали, что им есть с чем вернуться. И чем ближе мы были к окончательному решению, тем больше нам всем нравился результат, – рассказал Скали в интервью журналисту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

Он привел Лью к золоту ЧМ и вернул на лед Шибутани. Большое интервью Массимо Скали