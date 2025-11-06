  • Спортс
Скали о победе Лью на ЧМ: «Мы всем резко стали интересны: интервью, съемки, мероприятия. Все принялись нам советовать, как тренироваться и жить»

Тренер Алисы Лью рассказал, как победа на ЧМ повлияла на подготовку фигуристки.

Тренер Массимо Скали рассказал, как победа на чемпионате мира-2025 в Бостоне повлияла на Алису Лью.

– Фигуристы часто заявляют, что медали для них не главное. Но когда так говорит Алиса, ей веришь. Насколько это правда? 

– Абсолютная. Я был спортсменом и часто говорил, что не думаю о медалях. И я лукавил. Но для Алисы это так и есть. 

Но знаете, этот сезон отличается от прошлого. Тогда все было в новинку, все обсуждали не результаты Алисы Лью, а ее возвращение. Не было разговоров про золото, титулы и олимпийский пьедестал.

Теперь она чемпионка мира, и все немного изменилось. И для нас было отдельной задачей сохранить атмосферу в команде такой же, как до этого. Мы хотели, чтобы Алиса знала: у нас те же ценности, главное для нас – не медали, а получать удовольствие от совместной работы. 

– После золота на домашнем чемпионате мира не пришлось спускать ее с небес на землю?

– Было непросто – не только Алисе, а всем нам. Мы всем резко стали интересны: интервью, съемки, мероприятия. Всем до нас появилось дело – и все принялись нам советовать, как тренироваться и жить. 

Поэтому пришлось вспомнить, что наша команда – это мы трое, у нас свои отношения и свое видение. Да, конечно, нам помогает много людей: это и федерация, и разные специалисты – от врачей до спортивного психолога. Мы вместе учились работать в новых условиях – при таком повышенном внимании. 

На это потребовались и время, и силы. На нашей подготовке это тоже сказалось: вы наверняка заметили это по первому старту Алисы в Италии, на Lombardia Trophy (4-е место – Спортс’’). Наша работа вошла в прежнее русло, дай бог, за месяц до этого турнира. 

Но уже к первому этапу Гран-при все пришло в норму, сейчас все работает как надо, – рассказал Скали в интервью журналисту Спортса’’ Майе Багрянцевой.

Он привел Лью к золоту ЧМ и вернул на лед Шибутани. Большое интервью Массимо Скали

