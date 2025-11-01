Леонова о Валиевой: «Я думаю, что мы увидим ее не раньше начала следующего сезона на соревновательном уровне»

Леонова: думаю, мы увидим Валиеву на соревнованиях не раньше следующего сезона.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова считает, что фигуристка Камила Валиева вернется в спорт не раньше следующего сезона.

На данный момент Валиева отбывает четырехлетнюю дисквалификацию за допинг. Срок наказания истечет 25 декабря 2025-го.

– Когда вы ждете Валиеву на соревнованиях? Уже в январе, сразу после окончания дисквалификации, или лучше отстрочить первый турнир?

– Я думаю, что мы ее увидим не раньше начала следующего сезона на соревновательном уровне.

– Аргументируйте.

– Ей надо поставить программы, накатать их. Если она только начала тренировки, откуда у нее возьмутся программные выступления.

– Нет ли у вас опасений, что Валиеву холодно встретят соперницы? Все же после истории с допингом к ней вряд ли будет полное доверие с их стороны.

– Да нет, конечно, все все понимают прекрасно. Мне кажется, что даже в своих кругах и даже те же соперники все равно уважают ее за то, что она сделала. Мне кажется, что фигурное катание – это огромная семья, которая всегда за своих спортсменов горой.

– Может, Валиевой стоит публично высказаться по этой теме перед возвращением?

– Я не знаю, я не могу раздавать советы, тем более по такой серьезной теме. Мне кажется, что это уже все сто раз обмусолено, все уже было сказано на эту тему. Чтобы лишний раз еще начали это мусолить – мне это не нужно, – ответила Леонова.

