  • Журналист Жуков: «Гусева и Овчинников лишились победы из-за обнуленной поддержки. Техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из поворотов»
Журналист Жуков: «Гусева и Овчинников лишились победы из-за обнуленной поддержки. Техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из поворотов»

Журналист Владислав Жуков высказался о серебре пары Гусева – Овчинников.

Таисия Гусева и Даниил Овчинников стали вторыми на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани, набрав 175,60 балла по сумме двух программ. Победу одержали Кира Доможирова и Илья Вегера (180,32).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков раскритиковал судейство на соревнованиях пар в Казани и выразил мнение, что Гусева и Овчинников должны быть первыми.

«Пара Таисия Гусева – Даниил Овчинников лишилась победы на этапе юниорского Гран-при в Казани из-за обнуленной поддержки (на видео).

Как я понимаю, причина в том, что техбригада посчитала, что партнер сгибает локоть основной руки в одном из первых поворотов. Посмотрим, как объяснят случившееся ребятам и их тренерам, но, насколько я могу понять, причина действительно в этом.

И тут возникает вопрос – а почему у нас так часто всплывают спорные судейские решения? Причем не по части компонентов, а в технике, где все должно быть четко. И если в прошлый раз история со Львом Лазаревым, к счастью, не привела ни к чему негативному ни для кого из участников, то здесь ценой случившемуся стала потенциальная золотая медаль.

Ну и да, видите здесь сгибания локтей? Я – нет. Не до конца понимаю, как его в принципе можно увидеть. Хотя техбригаде, разумеется, виднее...» – написал журналист в телеграм-канале «Лапидарность». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал «Лапидарность»
Таисия Гусева
logoСерия Гран-при России
logoсборная России
пары
Даниил Овчинников
