Татьяна Тарасова: «Ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор. Я надеюсь, что нас это не погубит»

Татьяна Тарасова высказалась об отстранении российских фигуристов.

«Годами расстраиваться нельзя, это не про нас. Мы работаем, тренируемся, улучшаемся, учим многооборотные элементы, стараемся их делать. Но, конечно, ужасно, что мы дисквалифицированы до сих пор. Я надеюсь, что нас это не погубит.

Российская серия Гран-при – это очень важные соревнования, они готовят всех спортсменов к новому сезону. А мы все внимательно смотрим, как кто готов, кто что выучил, у кого какая программа, кто может рассчитывать на попадание в основной состав сборной команды.

Соревнования очень любимые и участниками, и тренерами, и зрителями. По ним отбираются участники чемпионата страны – они не просто откуда-то берутся, а именно [этапы] Гран-при являются главными для попадания на него.

Для Аделии Петросян и Петра Гуменника этот турнир – подготовка к их главному старту. Для них это, конечно, Олимпиада. Но я скажу, что и чемпионат России для них будет тоже очень важен, как и для всех его участников.

Отобраться и попасть в первую пятерку для каждого будет означать возможность войти в сборную страны и быть готовыми выступить в любой момент. Поэтому эти соревнования такие важные, ответственные и любимые», – рассказала Татьяна Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАделия Петросян
logoчемпионат России
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
мужское катание
logoТатьяна Тарасова
женское катание
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
