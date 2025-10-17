Роднина о подготовке Петросян и Гуменника: «До Олимпиады еще достаточно времени. Можно успеть как набрать форму, так и потерять ее»

  • Спортс
2

Ирина Роднина высказалась о подготовке Петросян и Гуменника к Олимпиаде-2026.

«До Олимпиады еще достаточно времени. Можно успеть как набрать форму, так и потерять ее. Только начало октября, ребята еще будут соревноваться.

Пока что они завоевали право выступить на Олимпийских играх для себя и страны. Наверняка они выступят на первенстве России, которое, как мы любим, проводится в декабре.

Гран-При России? Мне кажется, к нему слишком много внимания. Это хорошо для зрителей и телевидения, а для спортсменов необходимо для вхождения в форму», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ВсеПроСпорт
