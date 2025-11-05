4

София Диана Касинс: «Ругает ли мама за неудачный прокат? Смотря как мы катаем»

Дочь Бережной ответила на вопрос, ругает ли ее мама за неудачные прокаты.

София Диана Касинс, выступающая в паре с Александром Брегеем, стали вторыми в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.  

«Старались не думать о том, что было в Магнитогорске, отключиться от этого старта. Немножко не получилось. Чуть-чуть накрутили себя, разволновались, не справились с эмоциями. Стараемся забывать плохое и исправлять свои ошибки.

Ругает ли мама за неудачный прокат? Смотря как мы катаем. Ошибки всегда бывают. Ответственность за семью? Сложно сказать, об этом не думала. На лед когда выходишь, всегда есть ответственность, лишние мысли не нужны.

Наш тренер Александр Смирнов по большей части говорит нам, что мы все умеем, все сможем. Пытается нас отвлечь от того, что происходит на льду», – передаёт слова Касинс корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Александр Брегей
logoсборная России
София Диана Касинс
Идель
logoСерия Гран-при России
logoЕлена Бережная
пары
