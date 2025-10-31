  • Спортс
  • Депутат Свищев о том, должна ли Валиева возвращать призовые: «Камила ведь не соглашается с решением суда. Я думаю, торопиться точно не надо»
74

Депутат Свищев о том, должна ли Валиева возвращать призовые: «Камила ведь не соглашается с решением суда. Я думаю, торопиться точно не надо»

Депутат Свищев посоветовал Валиевой не торопиться с возвращением призовых.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей). 

«Вопрос непростой, и он всегда стоял перед нашими олимпийцами, которых по тем или иным причинам лишали медалей Игр. Тех, у которых были определенные материальные блага, машины, а также государственные награды.

Сама Камила ведь не соглашается с решением суда, поэтому здесь, я думаю, торопиться точно не надо. И ей надо провести определенные консультации, как минимум, с Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России и Фондом поддержки олимпийцев.

Это непростые вопросы, ведь насколько я помню, никто из спортсменов деньги (призовые за успехи на международных турнирах) не возвращал. Говорю сейчас об этом, потому что многих волнует этот вопрос.

Если Камила не признает свою вину и может доказать это в наших российских инстанциях и ведомствах, то я думаю, что вопрос будет решен в пользу Камилы», – сказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
