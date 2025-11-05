Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Казани. Ее заменит Парсегова
Валерия Лукашова не выступит на Гран-при России среди юниоров в Казани.
Имя фигуристки пропало из списка участников турнира, опубликованных на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Лукашову заменит Арина Парсегова.
Ранее Лукашова снялась с этапа Гран-при России в Красноярске. В этом сезоне она также пропустила юниорские контрольные прокаты.
В мае спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки «Наши надежды» к тренеру Светлане Соколовской.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
