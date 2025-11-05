  • Спортс
  • Таисия Гусева: «Ханю мне нравится своими прыжками, он первооткрыватель четверного акселя. А мой личный кумир – Евгения Медведева»
Таисия Гусева: «Ханю мне нравится своими прыжками, он первооткрыватель четверного акселя. А мой личный кумир – Евгения Медведева»

Гусева и Овчинников посвятили короткую программу Юдзуру Ханю.

Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников рассказали о своей короткой программе, которая поставлена на музыку из олимпийской произвольной двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

Гусева и Овчинников лидируют после короткой программы на Гран-при России среди юниоров в Казани. 

Гусева: Есть многое, над чем еще работать, не очень довольна собой. Рабочий прокат, как и на тренировках. Нравится атмосфера на Гран-при. Наша короткая программа – не совпадение, это программа Юдзуру Ханю, его олимпийская программа, даже платье чем-то похоже. Ее нам поставил Алексей Тихонов, за неделю до этого старта начал корректировать, добавлять руки, взгляды. Работали всей командой над хореографией.

Ханю мне нравится своими прыжками, он первооткрыватель четверного акселя, хоть и не удалось его сделать ему на соревнованиях. А мой личный кумир – Евгения Медведева, мне она нравится своим артистизмом, тем, как она передает свои образы. Это как отдельный фильм. В парном катании мне нравятся китайцы, их подкрут, заоблачный – все пары, идеально практически.

Овчинников: Мы в хорошей форме, это был наш максимум на данный момент. Но еще очень много предстоит работы над дорожкой, тодесом. Это легендарный образ Юдзуру, нам он очень нравится. Мне очень нравится Ханю, я во многом беру с него пример. Смотрю на его хореографию, прыжки, как он чувствует программы.

Мы не самые высокие ребята, поэтому равняемся на японцев и китайцев. Из русских пар нравятся Бойкова и Козловский. Нравится их мощь. Из новых дуэтов слежу за Щербининой и Петровым.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoЕвгения Медведева
logoЮдзуру Ханю
пары
Идель
Даниил Овчинников
Таисия Гусева
logoСерия Гран-при России
logoсборная Японии
logoсборная России
