Дмитрий Симонов: «В детстве меня очень сильно побили один раз за то, что я занимаюсь фигурным катанием. Но сейчас нормально»

Фигурист Симонов рассказал, что в детстве его побили из-за фигурного катания.

Дмитрий Симонов, выступающий в танцах на льду с Ириной Скопиной, заявил, что не стесняется говорить, что занимается фигурным катанием.

Сегодня Скопина и Симонов стали третьими в ритм-танце на этапе Гран-при среди юниоров в Казани.

«Мы готовились к лучшему и показали максимум своих сил, но таких баллов не ожидали. Мы из Кирова, у нас сильная танцевальная школа. Нас вдохновляет, что из нашего города родом такие знаменитые фигуристы, как Оксана Домнина, это мотивирует.

Хочется доказать, что не только Москва должна быть на высшей ступени, хотим доказать, что и в регионе можно развиваться. У нас всего хватает, условия хорошие.

Не стесняюсь теперь говорить, что я фигурным катанием занимаюсь. В детстве меня очень сильно побили один раз за то, что я занимаюсь фигурным катанием. Но сейчас нормально, все в порядке», – сказал Симонов.