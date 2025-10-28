Валерия Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске
Валерия Лукашова пропустит этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске.
Имя фигуристки пропало из списка участников турнира.
В мае Валерия Лукашова перешла из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки «Наши надежды» к тренеру Светлане Соколовской.
В августе из-за болезни пропустила контрольные прокаты юниорской сборной России. В соревнованиях в этом сезоне она еще не участвовала.
Юниорский этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 30 октября по 1 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости