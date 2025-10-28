13

Валерия Лукашова снялась с этапа Гран-при России среди юниоров в Красноярске

Валерия Лукашова пропустит этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Имя фигуристки пропало из списка участников турнира. 

В мае Валерия Лукашова перешла из группы Этери Тутберидзе в школу Татьяны Навки «Наши надежды» к тренеру Светлане Соколовской. 

В августе из-за болезни пропустила контрольные прокаты юниорской сборной России. В соревнованиях в этом сезоне она еще не участвовала.

Юниорский этап Гран-при России в Красноярске пройдет с 30 октября по 1 ноября.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
женское катание
Красноярье
Валерия Лукашова
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 05:56
Валерия Лукашова снялась с контрольных прокатов юниорской сборной России из-за болезни
8 августа, 09:46
Базылюк, Лазарев, Федотов, Сарновский выступят на контрольных прокатах юниорской сборной России, Костылевой не будет
7 августа, 13:24
Главные новости
Журова о расследовании ISU из-за плюшевой ракеты: «Пусть разбираются, конечно, но, если честно, это абсурд. Лучше бы занялись допуском российских пар и танцоров»
52 минуты назад
«Оставьте китайцев в покое. Если мы и к ним будем придираться, вообще одни будем жить». Тарасова об инциденте с плюшевой ракетой на Гран-при
сегодня, 11:46
«Похоже, Мише достался мой характер. Иногда будто в маленькое зеркало смотрю». Трусова опубликовала новые фотографии с сыном
сегодня, 11:21Фото
Мама Костылевой о четверных Петросян: «Надо было учить прыжки правильной техникой, чтобы они остались. А не кручу, верчу, ####### хочу всех»
сегодня, 09:52
Лала Крамаренко: «Дай бог, чтобы Валиева вернулась. Самое главное – здоровье! В остальном она гений в фигурном катании»
сегодня, 08:57
Дина Хуснутдинова: «Восхищаюсь Трусовой, всегда буду поражаться ее целеустремленности. Саша очень светлая, добрая и позитивная»
сегодня, 08:47
Дина Хуснутдинова: «В группе Тутберидзе очень дружная атмосфера, каждый друг друга поддерживает, дает советы. Я со всеми хорошо общаюсь»
сегодня, 08:37
Елизавета Медведева: «Быть одиночницей в 20 лет очень здорово. Есть такое выражение – «зреложенское катание», я во все образы вкладываю душу»
сегодня, 08:28
Елизавета Медведева: «Самое странное, что я читала про себя – что сменила фамилию специально, чтобы быть как Евгения»
сегодня, 08:10
Расписание этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Двоеглазова, Угожаев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин
сегодня, 05:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео