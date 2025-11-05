  • Спортс
  • Артем Валов: «В России следим за Кагановской и Некрасовым, а в мире нравятся Гиллес и Пуарье, Сизерон. Его произвольный танец с новой партнершей – шедевр»
2

Артем Валов: «В России следим за Кагановской и Некрасовым, а в мире нравятся Гиллес и Пуарье, Сизерон. Его произвольный танец с новой партнершей – шедевр»

Артем Валов рассказал, за кем из фигуристов следит на льду.

Танцоры на льду Мария Фефелова и Артем Валов заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани. 

«У нас дискотека, стараемся зарядить публику, получить удовольствие, катать каждый старт наотмашь. Стараюсь черпать энергию с международной арены, очень люблю смотреть, как катаются мастера и в России, и на международном уровне, стараюсь делать для себя какие-то выводы и улучшаться.

В России следим за Кагановской и Некрасовым, а в мире мне нравятся Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а также Гийом Сизерон, нравится его произвольный танец с новой партнершей, это шедевр.

Эмоции – как обычно, усталость. В принципе, довольны, все, что пытались показать, получилось. Плотно удалось поработать перед этим этапом, подтянуть «физику» с Ксенией Конкиной.

Давление? Стараюсь не замечать. Не читать, кто что пишет, просто готовимся, не обращаем внимание на то, что пишут люди», – сказал Валов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
Идель
танцы на льду
logoЛоранс Фурнье-Бодри
Мария Фефелова
logoГийом Сизерон
Артем Валов
logoСерия Гран-при России
