Артем Валов: «В России следим за Кагановской и Некрасовым, а в мире нравятся Гиллес и Пуарье, Сизерон. Его произвольный танец с новой партнершей – шедевр»

Артем Валов рассказал, за кем из фигуристов следит на льду.

Танцоры на льду Мария Фефелова и Артем Валов заняли третье место в ритм-танце на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.

«У нас дискотека, стараемся зарядить публику, получить удовольствие, катать каждый старт наотмашь. Стараюсь черпать энергию с международной арены, очень люблю смотреть, как катаются мастера и в России, и на международном уровне, стараюсь делать для себя какие-то выводы и улучшаться.

В России следим за Кагановской и Некрасовым, а в мире мне нравятся Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, а также Гийом Сизерон, нравится его произвольный танец с новой партнершей, это шедевр.

Эмоции – как обычно, усталость. В принципе, довольны, все, что пытались показать, получилось. Плотно удалось поработать перед этим этапом, подтянуть «физику» с Ксенией Конкиной.

Давление? Стараюсь не замечать. Не читать, кто что пишет, просто готовимся, не обращаем внимание на то, что пишут люди», – сказал Валов.