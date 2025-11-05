Глеб Гончаров о ритм-танце: «Из «Слова пацана» искал себе образы. В Казани такой номер показать было здорово»

Слуцкая и Гончаров рассказали о своих образах в ритм-танце.

Сегодня Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров стали вторыми в ритм-танце на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани.

«Честно говоря, не особо пытаюсь эмоции наигрывать. У меня от музыки идет какая-то эмоция. Идеи из «Бригады»? Специально ничего не смотрел, что-то видел по телевизору, в интернете. Какие-то такие образы, полубандитские. Идут сами собой от музыки.

Из «Слова пацана» искал себе образы, Рузиля Минекаева смотрел. Тем более в Казани такой номер показать было здорово.

Особо не волновался, больше волнуюсь за брата – Егора. Для меня все было спокойно. Конкуренция с ним никогда не была проблемой, наоборот, стремление тянуться к нему», – сказал Гончаров.

«Я особо специально не смотрела никакие бандитские истории, просто как Глеб вживалась в образ. Представляла в голове какую-то историю, прокручивала ее во время проката. Подруга бандита? Можно сказать и так, но у меня другое впечатление в голове. Если по-честному, хочу быть дерзкой девчонкой. Я тоже в банде, красивая, прекрасная и опасная.

Выходить на старт в последнее время стало спокойно, такого сильного мандража уже нет. Наверное, просто кайф получаю, удовольствие. Мама желает удачи – и все», – цитирует Слуцкую «Чемпионат».