Мишин о состоянии здоровья Семененко: «Пока травма не отпускает»
Фигурист Евгений Семененко все еще не восстановился после травмы колена.
Тренер Алексей Мишин сообщил, что двукратный чемпион России Семененко продолжает испытывать последствия травмы колена, полученной в начале сентября.
«Пока травма не отпускает», – сказал Мишин.
В текущем сезоне Семененко не выступал на соревнованиях и контрольных прокатах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
