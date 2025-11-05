Мишин о состоянии здоровья Семененко: «Пока травма не отпускает»

Фигурист Евгений Семененко все еще не восстановился после травмы колена.

Тренер Алексей Мишин сообщил, что двукратный чемпион России Семененко продолжает испытывать последствия травмы колена, полученной в начале сентября. «Пока травма не отпускает», – сказал Мишин. В текущем сезоне Семененко не выступал на соревнованиях и контрольных прокатах.