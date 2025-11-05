8

Мишин о состоянии здоровья Семененко: «Пока травма не отпускает»

Фигурист Евгений Семененко все еще не восстановился после травмы колена.

Тренер Алексей Мишин сообщил, что двукратный чемпион России Семененко продолжает испытывать последствия травмы колена, полученной в начале сентября.

«Пока травма не отпускает», – сказал Мишин. 

В текущем сезоне Семененко не выступал на соревнованиях и контрольных прокатах.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoЕвгений Семененко
logoсборная России
мужское катание
logoАлексей Мишин
травмы
ТАСС
