Дмитрий Губерниев: «Я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец. Яблоко от яблони недалеко падает»

Дмитрий Губерниев высказался о таланте сына Евгения Плющенко.

12-летний Александр Плющенко занимается фигурным катанием. Его отец – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

– Есть ли задатки у Александра Плющенко, чтобы повторить путь своего отца?

– Сначала нам нужно полноценно вернуться [на международные соревнования], в том числе и в фигурном катании. Яблоко от яблони недалеко падает, я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец.

Вопрос в том, что у [Евгения] Плющенко был Алексей Николаевич Мишин. Многое зависит от тренеров и от запаса здоровья. Но думаю, что мама юного фигуриста Яна Рудковская все сделает правильно и поможет сыну добиться больших высот, если он соберется стать спортсменом, – сказал спортивный комментатор Губерниев .