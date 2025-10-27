Дмитрий Губерниев: «Я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец. Яблоко от яблони недалеко падает»
Дмитрий Губерниев высказался о таланте сына Евгения Плющенко.
12-летний Александр Плющенко занимается фигурным катанием. Его отец – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.
– Есть ли задатки у Александра Плющенко, чтобы повторить путь своего отца?
– Сначала нам нужно полноценно вернуться [на международные соревнования], в том числе и в фигурном катании. Яблоко от яблони недалеко падает, я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец.
Вопрос в том, что у [Евгения] Плющенко был Алексей Николаевич Мишин. Многое зависит от тренеров и от запаса здоровья. Но думаю, что мама юного фигуриста Яна Рудковская все сделает правильно и поможет сыну добиться больших высот, если он соберется стать спортсменом, – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
