Хореограф Навиславская: «Премьеры новых программ Семененко – могу пообещать ,что это будет разрыв»
Хореограф пообещала, что новые программы Евгения Семененко окажут сильный эффект.
В сентябре двукратный чемпион России по фигурному катанию Семененко пропускал контрольные прокаты из-за травмы колена.
«Он был сегодня на льду, был со мной в зале, он восстанавливается. Мы надеемся, что все будет хорошо. Премьеры новых программ – могу только пообещать, что это будет разрыв», – сказала хореограф Елизавета Навиславская.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости