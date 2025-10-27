Хореограф Навиславская: «Премьеры новых программ Семененко – могу пообещать ,что это будет разрыв»

Хореограф пообещала, что новые программы Евгения Семененко окажут сильный эффект.

В сентябре двукратный чемпион России по фигурному катанию Семененко пропускал контрольные прокаты из-за травмы колена.

«Он был сегодня на льду, был со мной в зале, он восстанавливается. Мы надеемся, что все будет хорошо. Премьеры новых программ – могу только пообещать, что это будет разрыв», – сказала хореограф Елизавета Навиславская .