13

Хореограф Навиславская: «Премьеры новых программ Семененко – могу пообещать ,что это будет разрыв»

Хореограф пообещала, что новые программы Евгения Семененко окажут сильный эффект.

В сентябре двукратный чемпион России по фигурному катанию Семененко пропускал контрольные прокаты из-за травмы колена.

«Он был сегодня на льду, был со мной в зале, он восстанавливается. Мы надеемся, что все будет хорошо. Премьеры новых программ – могу только пообещать, что это будет разрыв», – сказала хореограф Елизавета Навиславская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Елизавета Навиславская
logoЕвгений Семененко
logoсборная России
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Роднина о победе Александра Плющенко на турнире без других участников: «Просто остальные снялись. У нас мало мальчиков в фигурном катании»
5 минут назад
Захарова о том, что стала самой взрослой россиянкой, исполнившей квад: «Ощущение, будто я самая старая. Думаю, Петросян прыгнет, и уже она будет самой старшей»
20 минут назад
Ирине Родниной взломали телеграм: «Я им практически не пользуюсь. Для меня это не очень серьезно, а для тех, кто поведется, наверное, серьезнее»
сегодня, 13:48
ISU проведет расследование из-за плюшевой ракеты, которую держали китайские фигуристы на Гран-при
сегодня, 13:36
Дмитрий Губерниев: «Я не сомневаюсь, что младший Плющенко столь же одаренный, как отец. Яблоко от яблони недалеко падает»
сегодня, 13:14
«Муравьева эмоционально осилила «Кармен». Для меня она убедительна». Хореограф Навиславская о программе фигуристки
сегодня, 13:05
Марк Кондратюк: «Творчески проживать программу с пятью квадами невероятно сложно, даже физически. Да и с четырьмя непросто»
сегодня, 12:37
Роднина о работе в Госдуме: «Я чувствую свою полезность, востребованность. Это непростая, но очень интересная работа»
сегодня, 11:43
Косторная о тренировках: «Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов»
сегодня, 10:59Видео
Рудковская о победе сына в Наро-Фоминске: «В Московской области очень мало мальчиков-фигуристов, соревноваться Саше не с кем. Мы относимся к прокату как к контрольному»
сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
вчера, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео