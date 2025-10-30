«Только теперь начинаю понимать, как нелегок этот путь». Плющенко поздравил Мишина с днем тренера
Евгений Плющенко поздравил Алексея Мишина с днем тренера.
«Мой Великий тренер, с праздником! С днем тренера! Только теперь начинаю понимать, что «как нелегок этот путь!»
Счастлив, что наш 20-летний тандем вошел в историю! Здоровья и новых побед! Обнял Вас! Ваш Женя», – написал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
