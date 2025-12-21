Григорий Федоров: «Был в самой хорошей форме ближе к чемпионату, обидно, что случилась такая глупая ошибка»

Федоров: к чемпионату России был в хорошей форме, обидно из-за ошибки.

Григорий Федоров оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

За прокат произвольной программы Федоров получил 161,61 балла, итоговая оценка – 245,33 балла.

«Самый сложный чемпионат России был год назад, я много болел, не было возможности подготовиться. Поэтому было тяжело на самом чемпионате. В этот раз был в самой хорошей форме ближе к чемпионату, обидно, что случилась такая глупая ошибка.

Возможно, сыграл какой-то единичный случай. Почувствовал, как я ударил в дырку зубцом. Но посмотрел на повторе, в принципе, мог этот элемент спасать. Рано сдался, видимо.

Надо продолжать работать так, как я начал со старта сезона, потому что это все равно дает свои плоды. Видно, что результаты и прокаты гораздо стабильнее, чем были год назад.

Будем продолжать совершенствоваться к следующим стартам», – сказал Федоров.