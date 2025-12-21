Авербух о новогоднем шоу: «Двоеглазова будет исполнять роль Буратино, главная роль принадлежит ей. Все роли давно расписаны»

Авербух подтвердил, что Двоеглазова сыграет роль Буратино в его шоу.

Серебряный призер ЧР-2026 Алиса Двоеглазова исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха «Буратино». Об этом сообщил сам хореограф и продюсер.

Ранее Двоеглазова выразила надежду, что сыграет роль Мальвины: «Кто сказал, что я буду Буратино? Я буду Мальвиной, готовлюсь к парику вообще-то. А Буратино я играть, надеюсь, не буду».

Шоу будет проходить в Москве с 27 декабря по 7 января.

«Алиса Двоеглазова будет исполнять роль Буратино, главная роль принадлежит ей. Конечно, мы ее ни в коей мере не трогали перед чемпионатом России, но все роли давно расписаны.

Папу Карло сыграет Максим Шабалин, поэтому они будут даже работать в паре. Уверен, что будет замечательно, потому что Алиса – прекрасная актриса, и уже успела продемонстрировать это в проекте «Ледниковый период. Дети».

Также в спектакле занята Анна Фролова – еще одна представительница сегодняшней элиты российского женского катания. И ее, и Алису, а также Софью Муравьеву, с которой мы работали в этом сезоне, от души поздравляю с замечательными прокатами и хорошими результатами на чемпионате России», – сказал Авербух.