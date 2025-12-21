0

Сарновский о дебюте на ЧР: «Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать»

Сарновский: на ЧР ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, все пройдет проще.

Никита Сарновский поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (243,26 балла). 

«Эмоций не осталось. Очень напряженная атмосфера, к тому же это мой первый чемпионат России в карьере.

Опустошение и так и так было бы. Но мои ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, что все пройдет проще.

Есть над чем работать, к чему идти. Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать. Комик? Комик – это я, ха-ха.

Это поджаренный блинчик, прокат называется «поджаренный блинчик». Подгорелый такой чуть-чуть, с корочкой. Но все равно вкусный. Научимся готовить вкусные блины», – сказал Сарновский. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoчемпионат России
Никита Сарновский
мужское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Григорий Федоров: «Был в самой хорошей форме ближе к чемпионату, обидно, что случилась такая глупая ошибка»
13 минут назад
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
36 минут назад
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
52 минуты назад
Главные новости
Григорий Федоров: «Был в самой хорошей форме ближе к чемпионату, обидно, что случилась такая глупая ошибка»
13 минут назад
Чемпионат России. Петросян, Туктамышева, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят с показательными номерами
36 минут назад
Конов о жалобе Галлямова на журналистку: «Просто для информации, «ранний звонок» – это 09:54. Александр обязан принести девушке извинения»
42 минуты назад
Чемпионат России. Кондратюк лидирует после двух разминок, Гуменник, Семененко, Мозалев, Угожаев, Ветлугин выступят с произвольными программами
54 минуты назадLive
Самсонов о работе с Соколовской: «Уверен, что потихоньку мы встанем на путь, который приведет меня к лучшей форме»
59 минут назад
Роднина о словах Галлямова про «коньки на гвоздь»: «У нас люди эмоциональны после соревнований. Вспомните, что устроила Трусова, как Слуцкая кидалась медалью»
сегодня, 13:42
Авербух о новогоднем шоу: «Двоеглазова будет исполнять роль Буратино, главная роль принадлежит ей. Все роли давно расписаны»
сегодня, 13:33
«Скотина просто». Ягудин расплакался после произвольной программы Кондратюка на чемпионате России
сегодня, 13:32Фото
Роднина о золоте Бойковой и Козловского: «Выброс в четыре оборота – это колоссальное достижение. Но закономерности в их победе пока не вижу»
сегодня, 13:17
Алиса Двоеглазова: «С большим уважением отношусь к оценкам судей и соперникам. Слезы после выступления связаны исключительно с падением с четверного тулупа»
сегодня, 13:08
Ко всем новостям
Последние новости
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
52 минуты назад
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03