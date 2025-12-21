Сарновский о дебюте на ЧР: «Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать»
Сарновский: на ЧР ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, все пройдет проще.
Никита Сарновский поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (243,26 балла).
«Эмоций не осталось. Очень напряженная атмосфера, к тому же это мой первый чемпионат России в карьере.
Опустошение и так и так было бы. Но мои ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, что все пройдет проще.
Есть над чем работать, к чему идти. Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать. Комик? Комик – это я, ха-ха.
Это поджаренный блинчик, прокат называется «поджаренный блинчик». Подгорелый такой чуть-чуть, с корочкой. Но все равно вкусный. Научимся готовить вкусные блины», – сказал Сарновский.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости