Сарновский о дебюте на ЧР: «Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать»

Сарновский: на ЧР ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, все пройдет проще.

Никита Сарновский поделился впечатлениями от выступления на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге (243,26 балла).

«Эмоций не осталось. Очень напряженная атмосфера, к тому же это мой первый чемпионат России в карьере.

Опустошение и так и так было бы. Но мои ожидания чуть-чуть не оправдались. Думал, что все пройдет проще.

Есть над чем работать, к чему идти. Хочется сказать, что первый блин комом, но это даже комом нельзя назвать. Комик? Комик – это я, ха-ха.

Это поджаренный блинчик, прокат называется «поджаренный блинчик». Подгорелый такой чуть-чуть, с корочкой. Но все равно вкусный. Научимся готовить вкусные блины», – сказал Сарновский.