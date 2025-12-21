Фото
0

«Скотина просто». Ягудин расплакался после произвольной программы Кондратюка на чемпионате России

Ягудин расплакался после выступления Кондратюка на чемпионате России.

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин расплакался после выступления фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Кондратюк выступил с произвольной программой под музыку из фильма «Список Шиндлера». Он получил за прокат 195,02 балла и с суммой 281,08 балла стал текущим лидером соревнований.

«Скотина просто», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Скриншот: эфир Первого канала

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
