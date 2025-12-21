Роднина о золоте Бойковой и Козловского: «Выброс в четыре оборота – это колоссальное достижение. Но закономерности в их победе пока не вижу»

Роднина высказалась о победе Бойковой и Козловского на чемпионате России.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не считает закономерной победу Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России.

Бойкова и Козловский опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова на 0,66 балла. В произвольной программе пара исполнила четверной выброс.

«Когда совершаешь ошибки, то все закономерно, и та, и другая пара допустили ошибки. В короткой программе Мишина и Галлямов по элементам и по катанию были увереннее, хотя есть вопрос к самой программе.

Их соперники дергались в короткой, было видно, что они готовы и горят желанием взять реванш, но нервы еще шалят. А в произвольной программе обе пары допустили ошибки, но, конечно, у чемпионов есть громадное преимущество.

Я не понимаю, почему все журналисты, когда одиночники делают четверной прыжок, называют его шедевральным. Это идиотское выражение. А тут пара впервые на официальных соревнованиях сделала выброс в четыре оборота. Это колоссальное достижение. И они показали элемент, который дает определенные льготы. Но закономерности в их победе я пока не вижу», – сказала Роднина.

