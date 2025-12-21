Самсонов о работе с Соколовской: «Уверен, что потихоньку мы встанем на путь, который приведет меня к лучшей форме»

Самсонов: Соколовская совсем по-другому подходит к тренировочному процессу.

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о работе с тренером Светланой Соколовской .

Сегодня спортсмен выступил с произвольной программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Этот чемпионат России получился неудачным. Возможно, как и предполагалось, этот сезон будет тяжелым, но в любом случае это был один из лучших прокатов за сезон, потому что все три четверных были выполнены, – с помарками, но приземлены. И в короткой, и в произвольной. Хочу себя поругать за бабочку на тройном акселе: конечно, устал и прилагал много усилий. Но будем работать.

В Омск приехал без лутцов, потому что была небольшая травма правой ноги. Приехали из Омска и долечили ее. Постепенно сама прошла, начали подготовку и восстановил четверной лутц. Понимал, что за высокими местами вряд ли сюда поеду, поэтому хотел чисто откатать программы.

– Прошло полгода после перехода (к Соколовской). Изменились ли вы?

– Я в любом случае изменился, потому что Светлана Владимировна (Соколовская) и весь тренерский штаб совсем по‑другому подходят не только к тренировочному процессу, но и в жизни много советов дают. Не буду говорить, как изменился, но я чувствую изменения.

– Соколовская сказала, что вы ищете себя. Как это происходит?

– Думаю, что все вместе: и эмоционально, и технически. Пока не все получается, но уверен, что потихоньку мы встанем на тот путь, который приведет меня к лучшей форме, – сказал Самсонов.