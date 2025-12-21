0

Самсонов о работе с Соколовской: «Уверен, что потихоньку мы встанем на путь, который приведет меня к лучшей форме»

Самсонов: Соколовская совсем по-другому подходит к тренировочному процессу.

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о работе с тренером Светланой Соколовской.

Сегодня спортсмен выступил с произвольной программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Этот чемпионат России получился неудачным. Возможно, как и предполагалось, этот сезон будет тяжелым, но в любом случае это был один из лучших прокатов за сезон, потому что все три четверных были выполнены, – с помарками, но приземлены. И в короткой, и в произвольной. Хочу себя поругать за бабочку на тройном акселе: конечно, устал и прилагал много усилий. Но будем работать.

В Омск приехал без лутцов, потому что была небольшая травма правой ноги. Приехали из Омска и долечили ее. Постепенно сама прошла, начали подготовку и восстановил четверной лутц. Понимал, что за высокими местами вряд ли сюда поеду, поэтому хотел чисто откатать программы.

– Прошло полгода после перехода (к Соколовской). Изменились ли вы?

– Я в любом случае изменился, потому что Светлана Владимировна (Соколовская) и весь тренерский штаб совсем по‑другому подходят не только к тренировочному процессу, но и в жизни много советов дают. Не буду говорить, как изменился, но я чувствую изменения.

– Соколовская сказала, что вы ищете себя. Как это происходит?

– Думаю, что все вместе: и эмоционально, и технически. Пока не все получается, но уверен, что потихоньку мы встанем на тот путь, который приведет меня к лучшей форме, – сказал Самсонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДаниил Самсонов
logoсборная России
logoСветлана Соколовская
logoчемпионат России
мужское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Скотина просто». Ягудин расплакался после произвольной программы Кондратюка на чемпионате России
19 минут назадФото
Роман Савосин: «Что скрывать, был плохо готов. Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад»
сегодня, 12:44
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 11:55Live
Главные новости
Роднина о словах Галлямова про «коньки на гвоздь»: «У нас люди эмоциональны после соревнований. Вспомните, что устроила Трусова, как Слуцкая кидалась медалью»
9 минут назад
Авербух о новогоднем шоу: «Двоеглазова будет исполнять роль Буратино, главная роль принадлежит ей. Все роли давно расписаны»
18 минут назад
«Скотина просто». Ягудин расплакался после произвольной программы Кондратюка на чемпионате России
19 минут назадФото
Роднина о золоте Бойковой и Козловского: «Выброс в четыре оборота – это колоссальное достижение. Но закономерности в их победе пока не вижу»
34 минуты назад
Алиса Двоеглазова: «С большим уважением отношусь к оценкам судей и соперникам. Слезы после выступления связаны исключительно с падением с четверного тулупа»
43 минуты назад
Чемпионат России. Гуменник, Семененко, Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Ветлугин, Лутфуллин, Игнатов выступят с произвольными программами
сегодня, 11:55Live
Роман Савосин: «Что скрывать, был плохо готов. Не рассчитали форму, всегда в декабре иду на спад»
сегодня, 12:44
Губерниев – Галлямову: «В вашем возрасте можно научиться ставить режим «не беспокоить». И кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном?»
сегодня, 12:38
Максим Ставиский: «Сейчас Петросян недостаточно готова. У нее огромное давление, с которым она может не справиться»
сегодня, 12:27
Чемпионат Японии. Сакамото и Кагияма одержали победы, Шимада и Сато – 2-е, Чиба – 3-я, Накаи – 4-я, другие результаты
сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
вчера, 20:45
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
вчера, 18:39
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
вчера, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
вчера, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
вчера, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
вчера, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
вчера, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
19 декабря, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
19 декабря, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
19 декабря, 13:30