Ирина Слуцкая: «Может, мама Костылевой прекратит комментировать? Это только начало спортивной карьеры, не надо мешать»

Ирина Слуцкая предложила маме Костылевой меньше комментировать события.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что родители иногда мешают фигуристам.

– У юниорок есть Елена Костылева и Маргарита Базылюк. В межсезонье мама Костылевой много говорила о травмах дочери. А у Базылюк были травмы в конце прошлого сезона, но команда Тутберидзе об этом молчала. Продолжится ли эта битва топ-фигуристок?

– Во всей этой истории хочется сказать: может, мама прекратит комментировать? Может, девочкам нужно просто выступать, тренироваться? А я вот только слышу: мама сказала, мама сказала. Такое ощущение, что мама там катается, а все остальные нервно отдыхают в сторонке.

Меньше говори – больше делай. Они еще молодые, действительно талантливые девчушки. Но родители очень часто своими руками «закапывают» своих детей. Хочется, чтобы мама дала возможность просто тренироваться.

Может, ей хочется в шоу-бизнес? Не знаю. Но пока это только начало спортивной карьеры. Не надо мешать. Кстати, не удивлюсь, если от меня еще откомментирует… – сказала Слуцкая в интервью на ютуб-канале «Комсомольской правды ».